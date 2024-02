Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Nord-Stream-Ermittlungen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Nord-Stream-Ermittlungen:

"Dass Schweden die Ermittlungen nun einstellt, könnte bei der Suche nach der Wahrheit tatsächlich hilfreich sein. Schließlich steht den deutschen Beamten jetzt wertvolles, möglicherweise sogar wegweisendes Beweismaterial zur Verfügung. Sie können endlich Teile der geborstenen Röhren, die das schwedische Militär unmittelbar nach den Explosionen aus der Ostsee geborgen hatte, mit den Sprengstoffspuren, die an Bord der Segeljacht Andromeda sichergestellt wurden, vergleichen. Das Schiff gilt weiterhin als wohl wichtigste Spur in dem Fall. Ein massives Problem existiert allerdings nach wie vor: Polen gewährt den deutschen Ermittlern keine Einblicke in die Aufnahmen der Überwachungskameras, die bei einer Kontrolle der Andromeda entstanden sind. Solange die internationale Zusammenarbeit nicht ins Rollen kommt, solange dürften auch bahnbrechende Erkenntnisse ausbleiben."/DP/jha