Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu EuGH-Urteil

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu EuGH-Urteil:

"Die Beweglichkeit, die Google und Facebook bis zur Selbstaufgabe ihrer angeblich so ehernen Prinzipien zeigen, wenn sie in China einen Fuß in die Tür bekommen wollen, muss sich die EU endlich selbstbewusster zunutze machen. Nicht um den Errungenschaften digitaler Netzwerke den Garaus zu machen, sondern um ihre Auswüchse einzuhegen, die unsere freiheitliche Ordnung bedrohen. Und dies beschränkt sich nicht auf die Verfolgung und Unterdrückung von Hassreden. Europa hat es selbst in der Hand, Regeln zu definieren, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schützen, einen angemessenen Teil der Wertschöpfung der Internetriesen einfordern und die Rechte der Bürger auch in Zeiten ihrer Verdatung schützen."/al/DP/he