Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu GDL-Wellenstreiks

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu GDL-Wellenstreiks:

"Willkommen in der Streikrepublik Deutschland. Nach den Streiks im öffentlichen Nahverkehr sind in dieser Woche wieder die Deutsche Bahn und Lufthansa dran. Tarifauseinandersetzungen und Streiks als letztes Mittel gehören zu demokratischen Gesellschaften. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber wer wie der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, einem Unternehmen der Daseinsvorsorge mit Absicht maximalen Schaden zufügen will, um Tarifforderungen durchzusetzen, handelt unverantwortlich. Unangekündigte Wellenstreiks sind ein Affront gegen Fahrgäste und die Wirtschaft."/DP/jha