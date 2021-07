Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Hochwasser / Katastrophenschutz

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Hochwasser / Katastrophenschutz:

"Mit dem Blick auf die Verwüstung und das Leid, das diese Flut angerichtet hat, rückt der Katastrophenschutz in den Blickpunkt. So bewundernswert Feuerwehren, THW, Bundeswehr , DLRG, Rotes Kreuz und alle anderen Helfer bis zur Erschöpfung arbeiten und sich zum Teil selbst in Gefahr bringen: Wie schon bei der Corona-Pandemie müssen wir uns fragen, ob wir die lebenswichtige öffentliche Daseinsvorsorge ausreichend gestärkt haben. So verständlich es war, dass der Katastrophenschutz nach Ende des Kalten Krieges ein Schattendasein führte: Beim Krieg der Menschheit gegen die Natur und dem Krieg der Natur gegen uns müssen wir hier dringend nachrüsten."