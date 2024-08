Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Jugendschutz im Internet

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Jugendschutz im Internet:

"Wie schützen wir Kinder und Jugendliche besser im digitalen Raum? Zum einen braucht es nicht härtere Gesetze, die bestehenden müssen konsequenter umgesetzt werden. Ob Online-Casino oder Social-Media-Plattform: Am Ende sind es Wirtschaftsunternehmen, die nur durch empfindliche Geldstrafen zu treffen sind. (.) Zum anderen sind Eltern und Bildungseinrichtungen in der Pflicht mehr, oder überhaupt einmal richtige Medienbildung zu betreiben. Verbote machen Dinge lediglich interessant, Aufklärung hilft. Der digitale Raum ist nicht mehr wegzudenken - und Kinder müssen lernen, sich in ihm so sicher zu bewegen wie in der analogen Welt."/yyzz/DP/he