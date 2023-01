Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Kinderarmut in Deutschland

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Kinderarmut in Deutschland:

"Wie groß das Armutsrisiko eines jungen Menschen ist, hängt maßgeblich von Faktoren wie der Familienform und dem Bundesland, in dem jemand aufwächst, sowie von der Frage nach einem oder keinem Migrationshintergrund ab. Damit spielen Bildung und Ausbildung eine entscheidende Rolle zur effektiven Bekämpfung von Armut. Es muss um bessere Zukunftschancen gehen, um den sozialen Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. (...) Also muss mehr in Bildung investiert werden."/al/DP/nas