Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Lambrecht

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Lambrecht:

"Lambrechts Silvestervideo ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Mit ihrem publizistischen Blackout hat die Sozialdemokratin ihr Amt und das Land, das sie vertritt, der Lächerlichkeit preisgegeben. Wird sie das politisch überleben? Christine Lambrecht steht wohl, so ist zu vermuten, kurz vor einer unehrenhaften Entlassung. Ihr komplettes Versagen im Umgang mit sozialen Medien steht am Ende einer Kette von Versäumnissen. Kaputte Panzer, fehlende Munition, mangelnde Sachkenntnis, Zögern bei Waffenlieferungen an die Ukraine - vieles wird Lambrecht vorgeworfen, für einiges kann sie nichts. Doch bleibt der Eindruck, dass sie nach gut einem Jahr nicht im Amt angekommen ist. Eine solche Verteidigungsministerin kann Deutschland sich nicht leisten, schon gar nicht in Zeiten, da in Europa ein Krieg tobt."/yyzz/DP/ngu