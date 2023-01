Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Leopard-Lieferungen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Leopard-Lieferungen:

Worauf wartet Kanzler Scholz? Auf die USA? Es braucht keine amerikanischen Kampfpanzer vom Typ Abrams, um die Geschlossenheit der Nato-Verbündeten zu demonstrieren, die Scholz immer wieder wie eine Monstranz vor sich herträgt. Es würde auch genügen, wenn Washington seine finanzielle Hilfe für Kiew enorm aufstockt und der Ukraine im großen Umfang weitere Schützenpanzer zur Verfügung stellt. Was steht denn schon auf dem Spiel? Deutschland hat längst Waffen in erheblichem Umfang in die Ukraine geliefert. Alles Waffen, die feindliche Truppen bekämpfen, also Russen töten können. Mit anderen Worten: Wer eine Eskalation im Verhältnis Deutschlands zu Russland wegen Panzerlieferungen befürchtet, dem sei gesagt, dass diese Eskalation längst Realität ist. Die Bundesregierung wird sich einfach irgendwann ehrlich machen müssen./ra/DP/mis