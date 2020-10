Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Obama

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Obama:

"Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Amtsnachfolger eines US-Präsidenten sich bei der Bewertung von dessen Arbeit zurückhält. Das war zumindest bis zu dieser Wahl so. Die Schärfe, mit der Barack Obama seinen Nachfolger Donald Trump nun in Pennsylvania anging, zeigt, dass Regeln von gestern längst pulverisiert sind - nicht zuletzt durch den amtierenden Präsidenten selbst. Das Erschreckende an Obamas Rede: Er hat auch in dieser Schärfe mit seiner Kritik Recht."/yyzz/DP/he