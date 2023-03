Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Silicon Valley Bank

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Silicon Valley Bank:

"Es ist zwar richtig, dass Banken heute anders abgesichert sind als vor 15 Jahren. Aber die Rückkehr der Inflation und die viel zu späten Zinserhöhungen der Notenbanken setzen Kreditinstitute massiv unter Druck. Aufgrund von Kursverlusten mussten in Deutschland allein die Sparkassen für 2022 fast acht Milliarden Euro auf festverzinsliche Wertpapiere abschreiben. EZB und Fed stecken deshalb in der Zwickmühle: Bekämpfen sie weiter die Inflation, setzen sie die Finanzmärkte unter Druck. Deshalb ist schon in dieser Woche der Abschied vom Kurs der letzten Monate wahrscheinlich. Die EZB wird die Zinsen gar nicht - oder nur in sehr geringem Umfang - erhöhen."/DP/jha