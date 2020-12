Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu SPD

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu SPD:

"In der Corona-Krise macht die SPD als Regierungspartei zwar gewiss keine schlechte Figur. Nur: Es zahlt sich halt nicht aus. Das kennt man nun schon aus anderen großkoalitionären Zeiten. Aber das Erschreckende ist doch, dass diese große, alte Partei bis heute keinen Weg aus dem Dilemma gefunden hat. Da tun sich auch Esken und Walter-Borjans nicht hervor. Schlimmer noch: Selten zuvor hat man eine leisere SPD erlebt als diese. Nicht mal an Olaf Scholz als Kanzlerkandidat kann man sich reiben, so leise wie er in seiner hanseatischen Zurückhaltung ist."