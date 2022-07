Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Frankfurter Flughafen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Frankfurter Flughafen:

"Gerade noch mal gutgegangen. Am Wochenende ist der größte deutsche Verkehrsflughafen an einer Blamage vorbei geschrammt. Der ausgedünnte Flugplan, zusätzliches Personal, vor allem aber die Disziplin und Geduld der Reisenden verhinderten den GAU. Ein Etappensieg, das belegt das gleichzeitige Chaos am Flughafen Köln/Bonn, wo manche bis zu sieben Stunden in der Schlange vorm Sicherheitscheck standen. Außerdem hängt über allem nach wie vor das Damoklesschwert eines Pilotenstreiks im Sommer. Diese Eskalation sollte sich die Vereinigung Cockpit gründlich überlegen."/yyzz/DP/he