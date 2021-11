Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Corona-Impfung für Kinder

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Corona-Impfung für Kinder:

"Da sich die Impfkommission wieder Zeit lassen wird mit einer Empfehlung, haben die Familien vermutlich noch Zeit, sich zu überlegen, was sie tun. Und wenn es bei der Entscheidung dann auch um den gesellschaftlichen Nutzen geht, ist das in Ordnung - vor allem bei der klar positiven Risikoabwägung der EMA. Auch die Kinderärzte bewegt nichts anderes als die Gesellschaft, wenn sie eine Impfpflicht für Erwachsene fordern. Es ist legitim, sich in der Pandemie zu fragen, was der Gemeinschaft am meisten dient."/yyzz/DP/he