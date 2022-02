Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Ukraine-Krise

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Ukraine-Krise:

"Nein, der Westen hat die Ukraine nicht aufgegeben, und er lässt sich nicht erpressen, auch nicht mit einer noch so hohen Zahl an Soldaten. Es ist an Russland, einen Schritt zurück zu tun. Verhandlungen kann es dann sehr wohl geben - über Sicherheitsinteressen, Rüstungskontrolle, eine Begrenzung von Truppenstationierungen und, ja, auch über den Status der Ukraine. Davon kann sich Russland durchaus etwas erhoffen. Wenn die Panzer rollen, wird Putins Reich dagegen zum internationalen Paria."/ra/DP/men