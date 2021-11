Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Verantwortung der Liberalen

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Verantwortung der Liberalen:

Die FDP tut gerade so, als hätte sie immer noch nicht verstanden, was exponentielles Wachstum bedeutet. Die neueste Volte der Unverantwortlichkeit ist Lindners "Jetzt lasst doch erst einmal das Verfassungsgericht sprechen." Umgekehrt wäre es richtig gewesen: Die neue Regierungsmehrheit hätte längst zu erkennen geben müssen, dass auch nach ihrer Ansicht kein Weg mehr an einer Impfpflicht vorbeiführt. Damit sich das Verfassungsgericht gezwungen sieht, sich auch zu dieser Frage zu positionieren. Eines werden die obersten Richter in ihrem Urteilsspruch ganz gewiss nicht herleiten: Dass die Staatsgewalt in einer Pandemie erst dann Entscheidungen treffen darf, wenn sie sich nach allen Seiten hin abgesichert hat./yyzz/DP/mis