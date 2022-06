Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' Deutschen Bauerntag ab Dienstag in Lübeck

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" Deutschen Bauerntag ab Dienstag in Lübeck:

So, wie viele Politikerinnen und Politiker glaubten, die Bundeswehr werde für die nationale Sicherheit heute eigentlich nicht mehr gebraucht, schienen manche anzunehmen, auf einem durchglobalisierten Markt sei eine zuverlässige Lebensmittelversorgung kein Thema mehr. So bedeutet der Krieg in der Ukraine auch für die deutsche Landwirtschaft eine Zeitenwende. Beim Deutschen Bauerntag in Lübeck an diesem Dienstag hat Cem Özdemir nun die Chance, der Landwirtschaft aufzuzeigen, wie ein Weg aus dieser epochalen Krise aussieht und künftige Krisen besser gemeistert werden. Er muss klarmachen, wie die Bundesregierung den Weg zu einer natur- und klimafreundlicheren Landwirtschaft gerade in diesen Zeiten begleiten und unterstützen will./yyzz/DP/mis