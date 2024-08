Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Ärztemangel auf dem Land

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Ärztemangel auf dem Land:

"Der Ärztemangel ist - vor allem auf dem Land - längst keine bloße Prognose mehr, sondern bittere Realität. Den mitunter massiven Engpass will man in Bayern unter anderem mit der Landarztquote bekämpfen. Im Prinzip ist das eine gute Idee. (.) Doch die Landarztquote muss dringend auch andere Fachrichtungen abdecken. Schließlich muss es für die Menschen, die in ländlichen Regionen leben, in ihrer Nähe auch Orthopäden, Kardiologen oder HNO-Ärzte geben. Bisher sind Facharztpraxen allerdings meist in den Städten angesiedelt. Damit sich das ändert, muss es Anreize geben. Ein Studienplatz über die Landarztquote wäre einer."/yyzz/DP/nas