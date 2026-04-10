Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Artemis

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Artemis:

"Insbesondere ist es eine Frage der Sicherheit, in der Raumfahrt dabei zu sein. Spätestens der Ukraine-Krieg zeigt, wie wichtig Satelliten für die Gefahrenabwehr im Konfliktfall sind. Kriege am Boden werden immer stärker durch die Technik im All mitbestimmt. Derzeit erscheint es mit Donald Trump ungewiss, inwieweit sich Europa auf den Partner USA noch verlassen kann. Es ist deshalb nicht nur gut, dass Europa mit der Ariane-Rakete einen eigenen Zugang zum All hat. Es steigt auch der Wert von Projekten wie dem Artemis-Programm, in dem es noch Kooperationen über den Atlantik hinweg gibt."/yyzz/DP/he