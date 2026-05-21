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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bund-Einstieg bei Panzerbauer KNDS

22.05.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Einstieg des Bundes beim Panzerbauer KNDS:

"Grundsätzlich ist es fragwürdig, wenn der Staat sich an Unternehmen beteiligt und sie am Leben hält, obwohl sie am Markt gescheitert sind. So mutet es seltsam an, dass Deutschland und Niedersachsen bei der Meyer Werft eingestiegen sind. Das Unternehmen baut Kreuzfahrtschiffe, die nicht systemrelevant sind. Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Belange von Kreuzfahrt-Enthusiasten zu wahren. Es ist indes Aufgabe des Staates, alles für die nationale Sicherheit zu tun, ob im Inneren oder gegenüber Aggressoren wie Russland. Insofern wirkt es folgerichtig, dass Deutschland beim Panzerbauer KNDS einsteigt, zumal die Firma an die Börse strebt."/yyzz/DP/men