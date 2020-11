Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bundesregierung/Autozulieferer

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Bundesregierung/Autozulieferer

"Die Förderung von Forschung und Entwicklung ist in Zeiten der Krise sinnvoll, wenn Unternehmen sparen müssen. Oft wird dann an den Ausgaben für die Zukunft gekürzt. Weil es die Autoindustrie nicht nur mit einer Konjunktur-, sondern auch Strukturkrise zu tun hat, wäre das aber gefährlich für diese bedeutende Branche. Der Ansatz der Regierung ist sinnvoll, weil er den Wandel unterstützt und in seinem Umfang Maß hält."/be/DP/zb