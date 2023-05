Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bundeswirtschaftsministerium

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Problemen im Bundeswirtschaftsministerium:

"In einer Phase, in der die Weltwirtschaft sich neu sortiert, droht die Bundesrepublik im Wettlauf der Standorte den Anschluss und wichtige Teile seiner Industrieproduktion zu verlieren. Das aber liegt nicht nur an bekannten Problemen wie der maroden Infrastruktur, den hohen Steuern oder der ausufernden Bürokratie. Mit dem Amtsantritt der Ampel ist noch ein Standortnachteil dazugekommen: Deutschland hat faktisch kein Wirtschaftsministerium mehr. Robert Habeck versteht sich in erster Linie als Klimaschutzminister und weniger als Anwalt der Wirtschaft im Kabinett. Er will den Unternehmen nichts ermöglichen, sondern sie (um-)erziehen."/DP/jha