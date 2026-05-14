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Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte um Acht-Stunden-Arbeitstag

15.05.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um Acht-Stunden-Arbeitstag:

"An vier Tagen in der Woche etwas länger als die in Stein gemeißelten acht Stunden zu arbeiten und dafür einen zusätzlichen Tag frei - was wäre denn daran verkehrt? Gewerkschaften und Arbeitgeber, SPD und Union sollten jetzt die großen Verbalkeulen schleunigst wegpacken und bis zum Sommer Lösungen finden, mit denen alle leben können. Und zwar wirklich im Sinne der tragfähigen Sozialpartnerschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für gesellschaftlichen Ausgleich gesorgt und dennoch die Wirtschaft handlungsfähig erhalten hat. Die heilige Kuh Achtstundentag, sie muss nicht brutal geschlachtet werden. Wenn es die Regierung aber nicht schafft, sie wenigstens von der Reformkreuzung zu führen, ist sie gescheitert."/yyzz/DP/he