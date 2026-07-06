DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 55.285 -0,5%Euro 1,1430 -0,1%Öl 71,8 -0,2%Gold 4.166 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Trauerfeiern im Iran

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Trauerfeiern im Iran:

"Die iranische Führung versucht, mit der Massenbeteiligung an der mehrtägigen Trauerfeier für den getöteten Regimechef Ali Chamenei, eine breite Unterstützung der Bevölkerung für ihre Herrschaft vorzutäuschen. Doch die Islamische Republik dürfte nach dem Ende der Feiern schnell von der Wirklichkeit eingeholt werden. Das Regime ist korrupt, die Wirtschaft liegt am Boden, Hass auf Amerika und Israel lenken davon ab, dass die theokratische Diktatur keine Zukunftsperspektiven zu bieten hat."/yyzz/DP/nas

Werbung