DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -1,4%Nas26.091 -0,5%Bitcoin65.870 -0,2%Euro1,1643 -0,2%Öl109,8 +0,1%Gold4.539 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff auf Iran vorerst abgewendet: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt fester -- Berkshire Hathaway setzt im 1. Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen Deutsche Telekom-Aktie leichter: Verdi verstärkt Arbeitskampfmaßnahmen
Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: Broadcom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu E-Autoprämie

19.05.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu E-Autoprämie:

"Industriepolitisch ist der Bonus ein Geschenk an Volkswagen. Die Elektro-Modelle von BMW und Mercedes richten sich an die Klientel mit großem Geldbeutel. Der E-Polo und der E-Golf von VW rücken durch die Prämie preislich in die Nähe der günstigeren Konkurrenten aus China, Japan, Korea, Frankreich und Italien im Segment der Klein- und Kompaktwagen. Die Wolfsburger waren bisher einige Tausend Euro teurer als die Wettbewerber. Volkswagen kann das dringend gebrauchen. Der Konzern steckt in der schwersten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs."/DP/jha