Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu ein Jahr Zeitenwende

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine' zu ein Jahr Zeitenwende:

"Zu Recht mahnen Experten und Politiker aus der Opposition an, dass es an der Zeit ist, vom "wollen"- in den "machen wir"-Modus zu kommen. Und doch muss man ein Jahr nach Ausbruch dieses Krieges auch sagen: Bei allem, was sich kritisieren lässt, ist Deutschland erstaunlich gut durch diese gewaltige Krise gekommen. Die Wirtschaft ist nicht ins Bodenlose abgestürzt, die Heizungen mussten nicht kalt bleiben, die Gesellschaft ist nicht ernsthaft gespalten. Selbst der Bau von Flüssiggas-Terminals ging schneller voran als viele gedacht haben. Und bei der Ukraine-Hilfe steht die Bundesrepublik deutlich besser da als viele andere Länder, deren Staatschefs vor allem die Kunst der Selbstvermarktung beherrschen."/be/DP/he