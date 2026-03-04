Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Energiepreisen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Energiepreisen:

"Die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten macht das Land verletzbar. Deutschland ist bei der Elektrifizierung der Wirtschaft nicht entscheidend weitergekommen. Die scheinbar billigere Energie aus Öl, Gas und Kohle wirkt wie eine Droge, und das Land scheut den Entzug. Doch selbst wenn der neue Krieg am Golf schneller beendet werden könnte als derzeit zu befürchten: Die nächste Krise kommt sicher."/DP/jha