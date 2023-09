Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Funkpanne bei der Bundeswehr

AUGSBURG (dpa-AFX) -Die "Augsburger Allgemeine" zur Funkpanne bei der Bundeswehr :

"Verteidigungsminister Boris Pistorius ist verärgert. Verantwortlich sei seine Vorgängerin Christine Lambrecht - in ihrer Amtszeit waren die Geräte bestellt worden. Zweifel an der Kompatibilität gibt es aber schon seit Monaten. Reagiert hat das Ministerium darauf lange nicht. So wird es weitere Fragen geben - auch an Pistorius."/yyzz/DP/men