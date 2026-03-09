DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.417 +2,5%Euro1,1619 -0,1%Öl92,87 +3,4%Gold5.171 +0,5%
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu grünem Wahlsieg in Baden-Württemberg

10.03.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu grünem Wahlsieg in Baden-Württemberg:

"Leute wie Kretschmann und Özdemir sind wählbar für Anhänger der Union. Und genau hier beginnt das Dilemma von Friedrich Merz und Markus Söder: Einerseits verachten sie 'grüne Ideologen', andererseits dienen selbige wunderbar als Projektionsfläche für die Angst der Konservativen vor moralinsaurer Bevormundung. Wenn dann solche Pragmatiker daherkommen wie der 'anatolische Schwabe' von der Schwäbischen Alb, der sich zuletzt sogar in Stimme und Sprechtempo an seinen Vorgänger Kretschmann angenähert hatte und demonstrativ mit dem ausgestoßenen 'schwarzen Schaf' der Grünen, Boris Palmer, auftrat, dann wird es argumentativ eng für die Union."/yyzz/DP/stw