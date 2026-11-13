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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Haushaltsstreit

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Haushaltsstreit

Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut in der Politik. Kann eine Partei halten, was sie verspricht - oder hat sie womöglich zu viel versprochen? Friedrich Merz und die Unionsparteien bekommen damit allmählich ein Problem. Während die SPD sich in den Haushaltsberatungen in fast allen Punkten durchgesetzt hat, die ihr wichtig sind, haben CDU und CSU nicht viel vorzuweisen. Der Verzicht auf die Einführung einer Plastiksteuer und der Verzicht auf die geplante Erhöhung der Sektsteuer sind nicht genug, als dass Merz und Markus Söder es als Erfolg verkaufen könnten./yyzz/DP/zb

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