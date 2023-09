Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu IG-Metall-Forderung 32-Stunden-Woche

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu IG-Metall-Forderung 32-Stunden-Woche:

"Wenn die Arbeit nicht weniger wird, das Personal gleichzeitig aber immer knapper, verbieten Arbeitszeitverkürzungen in größerem Stil sich eigentlich von selbst. Erschwerend hinzu kommt ein völlig neues Verständnis von Arbeit in der Generation der Unter-30-Jährigen, die ihr Leben anders als die Generation ihrer Eltern und Großeltern nicht irgendwie um den Beruf herum bauen will, sondern auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit achtet - als führe eine Arbeitswoche mit 35 oder 36 Stunden automatisch in einen Burnout."