AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Koalition/Senkung der Stromsteuer:

"Das gigantische, zu großen Teilen zweckentfremdete Infrastruktur-Schuldenpaket haben die Christdemokraten der SPD mit ihrem finanzpolitischen Ruf bezahlt. Im Gegenzug müssen sie nun betteln, ihr Wahlversprechen zur Stromsteuersenkung halten zu dürfen. Doch mit dem Hadern macht es sich die Union zu einfach: Es wäre nun ihre Chance, ihren alten Ruf mit einem beherzten Subventionsabbau aufzupolieren."/yyzz/DP/stw