Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Krisenmanagement/Bund/Pandemie

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Krisenmanagement/Bund/Pandemie

Wer Kanzler werden will, muss jetzt vorangehen, klar kommunizieren, Mehrheiten für einen entschlossenen Kampf gegen die Pandemie organisieren. Angela Merkel hat das phasenweise geschafft. Nun gehört es zur neuen Jobbeschreibung von Olaf Scholz. An diesem Donnerstag hat er die Chance, mit seiner Rede im Bundestag in die Offensive zu kommen./yyzz/DP/zb