Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Nationalmannschaft/Trikots

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Nationalmannschaft/Trikots:

"Dabei geht es vordergründig lediglich darum, ob die Nationalspieler künftig drei Streifen oder den Nike-Swoosh auf dem Trikot tragen. Der Fußball aber bewegt immer noch wie kaum ein anderes gesellschaftliches Feld in Deutschland. Fußball funktioniert immer. Für den DFB ist das eine schöne Gewissheit nach Jahren, in denen die Nationalmannschaft nur selten für positive Emotionen gesorgt hat. Nike kann sich als Gewinner fühlen und selbst Adidas profitiert. So oft wie in der vergangenen Woche wurde der Firmenname noch nie genannt."/nme/DP/nas