Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Nato-Gipfel

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Nato-Gipfel:

"Es wäre vermessen zu behaupten, die Zukunft der Allianz hinge vom deutschen Kanzler ab, also ausgerechnet von dem Mann, der einst als Juso im Bonner Hofgarten gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierte. Dennoch schaut man in Washington in diesen Tagen sehr genau auf die Deutschen. Die Tatsache, dass die Bundesrepublik erstmals seit Langem mehr als zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt, kommt beim Gipfel ebenso gut an wie die Tatsache, dass Deutschland in Europa zu den größten Unterstützern der Ukraine zählt und in Litauen dauerhaft Tausende Bundeswehrsoldaten stationieren will."/yyzz/DP/he