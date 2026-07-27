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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neue Entlastungen für Autofahrer

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neue Entlastungen für Autofahrer:

"Ja, hohe Spritpreise treffen viele Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, hart. Auf's Ganze gesehen, verliert die Wirtschaft viel Kaufkraft an der Tankstelle. Aber die Preise spiegeln eine Realität, an die wir uns anpassen müssen. Es führt kein Weg zurück in ein sorgenfreies fossiles Zeitalter. Staatliche Preisdrückerei beim Sprit entlastet nicht nur die alleinerziehende Krankenschwester auf dem Land, sondern auch den Doppelverdienerhaushalt mit Stadtgeländewagen und Zweitauto. Einkommensschwachen Haushalten ist mit einem sozialen Leasing auch für gebrauchte E-Autos oder dem Ausbau des Nahverkehrs zielgerichteter geholfen."/yyzz/DP/he