Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Neuordnung der Sterbehilfe

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Neuordnung der Sterbehilfe:

"Es gibt Dinge, die müssen von der Politik schnell entschieden werden. Die Bankenkrise oder die Corona-Pandemie beispielsweise erforderten Beschlüsse, die keinen Aufschub duldeten. Dann gibt es Entscheidungen, bei denen keine Eilbedürftigkeit besteht. Das Heizungsgesetz ist so ein Fall. Vor allem muss sich die Ampel-Koalition fragen lassen, warum sie bei der Reform der Sterbehilfe so viel Druck macht. Es gibt keinen Grund, dass SPD, Grüne und FDP das Thema unbedingt noch in dieser Woche in zweiter und dritter Lesung abschließen wollen."/zz/DP/he