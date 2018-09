Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu OECD-Bildungsstudie

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu OECD-Bildungsstudie:

"Die OECD hat dazugelernt. Die Zeiten, in denen sie einseitig nur auf die Zahl der Akademiker geschaut und das in dieser Form einzigartige duale Ausbildungssystem nicht als gleichwertig anerkannt hat, sind vorbei. Denn in Deutschland garantiert auch eine gute Berufsausbildung einen sicheren Job. Jugendarbeitslosigkeit ist hier kein Thema."/zz/DP/nas