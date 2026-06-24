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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Problemen bei der Bahn

25.06.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Problemen bei der Bahn:

"In der Bahn-Kommunikation ist wie üblich in solchen Fällen aber weniger von den Ursachen die Rede, als vom angeblich guten Krisenmanagement, von funktionierenden Notfallplänen und raschem Handeln der Techniker. Dass Kenner der Materie schon seit Jahren kritisieren, dass das fragliche Funknetz auf einem Uralt-Mobilfunkstandard basiert, blieb unerwähnt. Das Festhalten an dem System aus den Kinderzeiten der Handy-Technik hat die Bahn bislang mit dessen angeblicher Robustheit verteidigt. Doch schon seit Langem führt die Technik, die kein anderes Unternehmen mehr verwendet, zu Problemen, vor vier Jahren standen bereits in Norddeutschland stundenlang die Züge still. Die Misere mit dem angeblich so zuverlässigen Opa-Funk ist zudem nur eines von zahlreichen weiteren Symptomen einer durch und durch verkrusteten Struktur. Reformstau herrscht an allen Ecken und Enden des Quasi-Staatskonzerns, der den Spagat zwischen Renditeerwartungen und Daseinsvorsorge immer schlechter bewältigt."/yyzz/DP/stw