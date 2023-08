Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Problemen bei der Riester-Rente

Heute im Fokus

Milliardenschwere Prometheus-Übernahme beschert Merck & Co. rote Zahlen. Uniper strebt Klimaneutralität bis 2040 an. Hypoport schockt mit Gewinnwarnung. Tupperware-Aktie an der NYSE weiter im Meme-Fieber - Gewinnmitnahmen schicken Yellow-Aktie abwärts. Redcare Pharmacy hebt Prognose für Gesamtjahr an. KRONES mit Gewinnsprung.