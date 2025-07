Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Problemen der Bahn

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Problemen der Bahn:

"Egal ob Lutz bleibt oder nicht, der Bahnchef ist nicht die einzige Spitzenpersonalie, um die sich Schnieder kümmern muss. Der Bahn-Konzern mit seinem Gewimmel an Tochterfirmen gönnt sich in den verschiedenen Segmenten eine hohe Zahl an Unter-Vorständen, die alle etwas zu sagen haben. Der Ex Bahnchef Österreichs, Christian Kern, brachte es auf den Punkt. Vor der erfolgreichen Sanierung seien bei den ÖBB zu viele Sub-Chefs rumgelaufen, die ihm gesagt hätten, was nicht gehe. Über die Straffung der Verwaltung wird seit Jahren diskutiert, passiert ist wenig. Hier sollte man eine Schlankheitskur verordnen."/DP/jha