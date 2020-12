Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Putin-Pressekonferenz

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Putin-Pressekonferenz

Die jährliche Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin mag eine hochgradige - und zuweilen schwer erträgliche - Inszenierung sein. Die Stunden aber bieten einen wichtigen Einblick in die Denkweise des Kreml - und die doppelten Realitäten im Land. Die eine Wirklichkeit ist das tägliche Leben von Millionen von Russen, die gerade in der Pandemie vor Schwierigkeiten ächzen. Sie verlieren ihre Jobs, sie können ihre Kredite nicht mehr abzahlen, sie rutschen in die Armut. Sie sterben, weil Medikamente fehlen und das Klinik-Personal. Doch ihr Präsident sagt ihnen ungerührt: "Es war auch schon schlimmer. Wir müssen nur zusammenstehen, dann meistern wir jede Schwierigkeit. Das ist das Bedeutende der russischen Identität!" Reißt euch also zusammen, ist die Botschaft, und erkennt endlich an, wie viel wir für euch Bürger tun./al/DP/zb