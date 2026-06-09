Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reformgipfel im Kanzleramt

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reformgipfel im Kanzleramt:

"Nicht nur die mangelnde Vorbereitung spricht gegen einen Durchbruch. Gewerkschaften und Wirtschaft belauern sich argwöhnisch, das Verhältnis zwischen der Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger ist schwer angespannt. Wer einmal hört, wie beide hinter verschlossenen Türen übereinander reden, der kann sich nicht vorstellen, dass sie sich die Hand reichen. Das war schon einmal anders. Der frühere Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt und der ehemalige DGB-Chef Michael Sommer pflegten ein enges, vertrauensvolles Verhältnis. Und auch die Beziehung zu den Parteien ist angespannt: Während Merz auf dem Gewerkschaftstag ausgebuht wurde, verlachten die Arbeitgeber Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)."/yyzz/DP/men