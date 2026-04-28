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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reformplänen der Bundesregierung

29.04.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reformplänen der Bundesregierung:

"Die Einigung von Union und SPD auf eine Gesundheitsreform und den Haushalt ist mit einigen Kompromissen erkauft - am Ende aber zählt vor allem die Einigung selbst. Nach Monaten des Missvergnügens hat die Koalition offenbar wieder zueinandergefunden, wenn auch eher pflichtschuldig. Aus der ersten Etappe des Reformjahres 2026 geht allerdings nicht der Kanzler als Sieger hervor. Der SPD ist es gelungen, die Gesundheitsreform zu entschärfen und unter anderem die Einschnitte beim Krankengeld zu stoppen. Gleichzeitig rückt die Union immer weiter von ihrem Versprechen ab, keine Steuern zu erhöhen."/DP/jha