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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reformpolitik der Koalition

27.04.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reformpolitik der Koalition:

"Gesundheits-, Renten- und Steuersysteme flott machen, die Wirtschaft wieder konkurrenzfähig, Wohnen, Heizen und Autofahren bezahlbar, die Bundeswehr verteidigungstüchtig, Grenzen und Innenstädte sicher - die ganz große Mehrheit der Menschen im Land wünscht sich das. Und ist bereit, selbst dafür einen Beitrag zu leisten, auch Einschnitte hinzunehmen. Doch die Regierung vermag sich nicht auf beherzte gemeinsame Schritte zu einigen. Nichts ist es mit dem versprochenen großen Reformpaket aus einem Guss, stattdessen Stückwerk und Streit wie zu schlimmsten Ampelzeiten."/yyzz/DP/he