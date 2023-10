Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rolle Deutschlands im Nahost-Konflikt

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rolle Deutschlands im Nahost-Konflikt:

"Es wäre schon viel gewonnen, wenn die deutsche Politik sich nicht in gut gemeinte, aber wenig haltbare Versprechungen versteigt, sondern sich da engagiert, wo sie tatsächlich etwas positiv für Israel verändern kann. Dazu gehört der Einsatz in der EU, Hilfszahlungen an jene Palästinenser zu stoppen, die Israel von der Landkarte tilgen wollen. Und dazu gehört Courage im eigenen Land. Die Tatsache, dass Pro-Hamas-Demonstranten von Berlin bis Duisburg den Terror auf offener Straße feiern konnten, ist eine Schande. Ähnlich bestürzend ist, dass die Polizei sich nicht in der Lage sah, für die Sicherheit einer Demonstration für Israel in Neukölln zu sorgen. Dabei könnte Deutschland hier zeigen, was es bedeutet, wenn die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist."/zz/DP/he