DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.180 -0,9%Euro1,1644 +0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.188 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Sicherheitsstrategie der USA

09.12.25 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Sicherheitsstrategie der USA:

"Emotional mag man den Schock verstehen, den der US-Präsident mit seiner neuen Sicherheitsstrategie ausgelöst hat, aus der eine regelrechte Verachtung für die bisherigen Verbündeten spricht. Überrascht kann man davon aber doch nicht ernsthaft sein. Schon als Trumps Vize Anfang des Jahres in München eine Brandrede gegen Europa hielt, seit er selbst Selenskyj vor den Augen der Welt demütigte, seit er Putin in Alaska wie einen alten Freund behandelte, musste man doch davon ausgehen, dass eine Strategie dahintersteckt. Es ist höchste Zeit, dass Europa eine eigene entwickelt."/DP/jha