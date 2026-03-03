DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.276 -1,0%Euro1,1600 -0,1%Öl82,56 +0,7%Gold5.164 +1,5%
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Trump

04.03.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Trump:

"Mit dem Angriff auf den Iran begibt er sich in die Reihe der US-Kriegspräsidenten, deren militärische Großoperationen nach 1945 selten erfolgreich, oft aber in Desastern endeten. Dabei war es fast egal, ob sie eine Strategie für eine Zeit danach hatten oder nicht. Dies ausgerechnet von dem unberechenbaren Trump zu erwarten, wäre naiv. Aus Sicht von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Trumps draufgängerischer Angriff auf Teherans Mörder-Regime ein Glücksfall. Für Trump selbst wird die Aktion zum größten Risiko seiner politischen Karriere. Ausgang offen."/DP/jha