DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.630 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,77 +0,1%Gold4.987 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Verhältnis USA-Europa

16.02.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Verhältnis USA-Europa:

"Von Beruhigung im transatlantischen Verhältnis kann jedenfalls keine Rede sein. Die Worthülse "der Westen" ist noch da, doch darüber, was das heute bedeutet, gibt es völlig unterschiedliche Ansichten. Deutschland und Europa tun also gut daran, Militär und Verteidigungsfähigkeit weiter zu stärken, auch, um nicht bei jedem Social-Media-Post Trumps in Existenzangst zu verfallen. Mehr wirtschaftliche Dynamik, Aufrüstung, Schulterschluss mit EU-Partnern, engere Vernetzung mit Freunden von Australien bis Indien - in seiner Rede trug Merz das zusammen, was dazu im politischen Berlin gerade gedacht wird. Eine neue außenpolitische Strategie, ein "Programm der Freiheit" gar, wie Merz in seiner Rede formuliert, ist das noch lange nicht."/yyzz/DP/he