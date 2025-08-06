Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Wassercent

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Wassercent

Die Idee des Wassercent, der ab Juli 2026 kassiert werden soll, ist nicht sonderlich originell. Es gibt ihn schon in 13 anderen Bundesländern. Die Gebühr für die Entnahme von Grundwasser, die Rede ist von 80 Millionen Euro jährlich, soll zweckgebunden in den Wasserschutz und eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung fließen. Klingt gut, aber man fragt sich, ob diese 80 Millionen im Jahr in einem Hochsteuerland nicht auch anders aufzutreiben gewesen wären? In Summe wirkt der Wassercent wie ein umweltpolitisches Trostpflaster - und das reicht nicht: Was fehlt, sind Fingerzeige, wie der Freistaat seine Bürger zum sparsamen Umgang mit Wasser anhalten will. Auch wenn es unpopulär ist./yyzz/DP/zb