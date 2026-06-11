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Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Zinsentscheid der EZB

12.06.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Zinsentscheid der EZB:

"Nachdem sie die Wucht der Inflation in der Corona-Krise noch unterschätzt hat, geht die Notenbank nun auf Nummer sicher. Ein Automatismus, nach dem einem ersten auch noch ein zweiter und ein dritter Zinsschritt folgen müssen, leitet sich aus der ersten Zinserhöhung nach drei Jahren allerdings nicht ab. Die Inflation steigt ja nicht wegen einer überhitzten Wirtschaft, sondern wegen der hohen Energiepreise. Geht der Krieg zu Ende, sinken sie auch wieder. Niemand verlangt von der Zentralbank, dass sie ihre Zinspolitik an den Bedürfnissen von Politik und Wirtschaft ausrichtet, das verbieten schon ihre Statuten. In einer ökonomisch schwierigen Situation aber wollen Höhe und Zeitpunkt einer Zinserhöhung besonders gut überlegt sein. Hier hat die EZB durchaus noch Luft nach oben."/DP/jha